Hans Vanaken reageert na zijn dubieus doelpunt: "Probeerde de ref te overtuigen" en "Waren hele match dominant"

Club Brugge won met het kleinste verschil van Royal Antwerp in de topper van de speeldag. Over het doelpunt van Hans Vanaken zal echter nog lang nagekaart worden. Ook Vanaken zelf reageerde op de zaak.

"Ik had wel het gevoel dat de bal over de lijn was of dat er zeker een kans was dat hij erover was. Dan moet je roepen en de scheidsrechter overtuigen dat het doelpunt is", aldus Hans Vanaken in een eerste reactie na de wedstrijd.

"En als de VAR niet tussenkomt, dan is het een teken dat het geen duidelijke error was. Dat het niet met 100% zekerheid te zeggen is? De drie punten zijn misschien wel het belangrijkste en we hadden de match ook al eerder kunnen beslissen. Bij de kans van Vormer was ik al aan het juichen ..."

Waren heel de wedstrijd dominant

"We hebben in het verleden ook al pech gehad met de arbitrage, deze keer was het misschien in ons voordeel. We waren de hele match dominant, Antwerp heeft geen enkele kans gehad en wij hadden kansen genoeg om te winnen."