Benteke bij terugkeer meteen 'Man van de Match' bij Crystal Palace: 'Big Ben' speelt ook volgend weekend

Christian Benteke zat afgelopen weekend na zes weken afwezigheid opnieuw in de selectie bij Crystal Palace. Meer nog: de Rode Duivel speelde 77 minuten tegen Sheffield United en werd verkozen tot 'Man van de Match.'

Benteke leek in januari even op weg naar de uitgang maar bleef uiteindelijk toch bij Palace. Tegen The Blades begon hij sterk aan zijn tweede seizoenshelft.

Volgend weekend neemt Crystal Palace het op tegen Everton: de moederclub van Benteke’s concurrent Cenk Tosun. Het Laatste Nieuws weet dat die niet mag spelen en Benteke zonder ongelukken dus in de ploeg blijft staan.

De krant zag ‘Big Ben’ een prima wedstrijd spelen: “Uitstekend in het samenspel. Enkele mooie acties en baltoetsen. Een connectie met Zaha. Hard gewerkt. Heersend in het luchtruim.”

Hopelijk volgen de doelpunten snel voor Benteke. Zijn laatste doelpunten scoorde hij namelijk voor de Rode Duivels. Bij Palace dateert zijn laatste doelpunt al van april: zijn enige van het afgelopen seizoen.