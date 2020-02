De ernst en de timing van de blessure van Yannick Thoelen komen erg ongelegen voor KV Mechelen

KV Mechelen leed zaterdagavond een zure thuisnederlaag. De club deed een slechte zaak maar het slechtste nieuws volgde pas anderhalve dag later. Yannick Thoelen kreeg een zwaar verdict van de medische staf: 6 tot 8 maanden out met een kruisbandblessure.

1 februari 2020, iets voorbij 20u30: Yannick Thoelen moest plots van richting veranderen op een vrijschop van Roman Bezus en blesseerde zich daarbij. De draagberrie die er vervolgens aan te pas moest komen beloofde niet veel goeds en maandagmiddag volgde er bijzonder slecht nieuws voor de 29-jarige doelman en Malinwa.

Twee doublures zonder ritme

Naast de ernst van de blessure zat ook de timing ervan niet mee voor de Maneblussers. Thoelen viel nog geen 24 uur na het sluiten van de transfermarkt uit. Hij was dit seizoen onbetwist titularis, waardoor KV Mechelen het jaar moet uitdoen met zijn twee doublures: Bram Castro en Sofiane Bouzian.

De ervaren Castro viel zaterdag in en kwam eerder dit seizoen ook al in actie toen Thoelen zijn schorsingsdag uitzat. De 37-jarige doelman heeft zijn ervaring in zijn voordeel, maar kwam de laatste twee seizoenen sporadisch aan spelen toe. Bouzian, hij wordt 20 in juli, speelde één keer op het hoogste niveau en dat was toen Thoelen rechtstreeks werd uitgesloten tegen Anderlecht. Als er met een van beiden iets gebeurt, wordt de 19-jarige Arno Valkeneers bankzitter.

De mogelijke vervangers van Thoelen hebben dus weinig ritme in de benen en de club kan geen nieuwe doelman meer aantrekken. Tenzij het over een transfervrije speler gaat, maar die zijn er natuurlijk niet in overvloed. Een bijzonder vervelend voorval dus voor KV Mechelen en dat in volle strijd voor een plaats bij de top-6.