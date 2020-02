Alsof er nog niet genoeg offensief geweld rondliep: Dury heeft na wintermercato nóg meer offensieve opties

Zulte Waregem won zondagavond met 5-0 van Waasland-Beveren. Hoewel de bezoekers een zwakke en makke partij speelden, maakte de voorhoede van Zulte Waregem toch indruk.

Cyle Larin, Saido Berahino en Gianni Bruno: ze waren eigenlijk alle drie sterk. Toch ging debutant Jelle Vossen logischerwijs met de meeste aandacht lopen. Hij vond twee keer de weg naar doel.

Bruno scoorde dit seizoen al elf keer, Larin vond negen keer de weg naar doel. Berahino zit aan acht, maar speelde dit seizoen al op zowat elke mogelijke offensieve positie.

Zulte Waregem speelde geen enkele belangrijke offensieve pion kwijt in januari, maar haalde met Vossen, Jean-Luc Dompé en Bassem Srarfi wel drie nieuwe aanvallers binnen. Vossen startte meteen, Dompé en Srarfi mochten invallen. Het gevaar zal bij Zulte Waregem de komende weken en maanden meer dan ooit van alle kanten komen.

In 24 wedstrijden scoorde Essevee 37 keer. Opvallend is dat het daarvan 27 doelpunten in eigen huis maakte. Na Cercle Brugge (6-0) en Sint-Truiden (5-1) kreeg nu ook Waasland-Beveren een pak voor de broek. Er zijn slechtere stadions om een abonnement te hebben dan het Regenboogstadion, lijkt ons.