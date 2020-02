Ex-Beerschotter na gelijkspel tussen Lommel en Virton: "Op een 'patattenveld' kunnen we ons voetbal niet brengen"

Virton kwam zondagavond niet verder dan 0-0 op het veld van Lommel. Het deed zo niet bepaald een goede zaak in de tweede periode.

Virton-rechtsachter Guillaume François zat achteraf met gemengde gevoelens. “Op een ‘patattenveld’ ons voetbal brengen is simpelweg onmogelijk. We hebben gedaan wat we konden, maar het is niet gelukt.”

“Ik wil niet alle schuld bij het veld leggen en zoek geen excuses, maar je moet het toch in rekening brengen. Maar in de duels waren we ook te passief.”

“Maar als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet verliest. Lommel is nooit gevaarlijk geweest. Op dat vlak hebben we het wel goed gedaan.”