Verschueren blikt terug op transferperiode: "Moesten kern afslanken en ons versterken: daarin zijn we geslaagd... denken we"

De wintertransferperiode zit er op. Tijd voor sportief directeur Michael Verschueren om terug te blikken op de transfers van Anderlecht.

Verschueren deed dat bij Proximus: “We hadden te veel spelers. We moesten de kern absoluut afslanken. Tegelijkertijd wilden we ons ook versterken."

“Het was niet noodzakelijk om Saelemaekers te verkopen. Maar als er een grote club als Milan komt, is het voor zo’n speler moeilijk om ‘nee’ te zeggen. Daarnaast wilden Adrien Trebel verkopen. Hij was daarmee akkoord. Maar zijn blessure maakte het te moeilijk.”

Anderlecht haalde met Murillo, Pjaca, Joveljic en Lawrence vier nieuwe spelers. Over Joveljic was even onduidelijkheid: Anderlecht communiceerde namelijk dat het een aankoopoptie had bedongen, maar dat bleek niet het geval.

“We wilden wel een optie voor Joveljic, maar Frankfurt ging daar jammer genoeg niet mee akkoord.”

Hoe zit het tenslotte met Verschueren zelf? Blijft hij de komende maanden in functie bij Anderlecht of maakt hij zelf een transfer? “De nieuwe CEO (Karel Van Eetvelt, red) zal beslissen wat er zal gebeuren. Onze relatie is alleszins goed.”