Beerschot vraagt om nietigverklaring maar Referee Department verwerpt klacht: club gaat in beroep

Beerschot heeft vorige week een vraag ingediend om de wedstrijd tegen Virton nietig te laten verklaren, omdat de scheidsrechter flink de mist in ging. Het Referee Department maakt de vraag echter niet over aan de Geschillencommissie.

Iedereen bij Beerschot was woest omdat Virton het enige doelpunt van de partij scoorde terwijl de scheidsrechter de muur nog aan het klaarzetten was. De club diende een klacht in en wilde een nietigverklaring van de partij, maar daar heeft het Referee Department geen oren naar.

"De klacht van Beerschot en de vraag voor nietigverklaring van Virton-Beerschot worden niet overgemaakt aan de Geschillencommissie. Dat heeft het Professional Refereeing Department beslist. Beerschot gaat in beroep bij de Geschillencommissie Hoger Beroep", communiceerde Beerschot maandag.

"Het Departement Arbitrage Profvoetbal is van oordeel dat het een inschattingsfout van de scheidsrechter betreft. Dat de scheidsrechter echter geen vergissing heeft gemaakt in de toepassing van de spelregels of “Laws of the game”", was volgens Beerschot de uitleg van het scheidsrechtersdepartement.