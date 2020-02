Thibaut Courtois en de Madrileense verdediging hebben een nieuw historisch record in La Liga

Door de Madrileense derby te winnen en opnieuw een clean sheet te halen, vestigde de Madrileense ploeg een nieuw record in de Spaanse competitie.

Geen enkel team in La Liga heeft ooit in zoveel wedstrijden zo weinig doelpunten tegen gekregen. Inderdaad, in 22 competitiewedstrijden heeft Real Madrid slechts 13 doelpunt geslikt. En Thibaut Courtois heeft er iets mee te maken. In tegenstelling tot bij andere grote clubs, moet Courtois vaak ingrijpen met enkele goede reddingen.

Individueel heeft hij 10 doelpunten moeten incasseren in 19 competitiewedstrijden. Beter nog, hij heeft 11 clean sheets geproduceerd en heeft dus meer wedstrijden gespeeld zonder een doelpunt te slikken dan andersom. In de drie wedstrijden die hij op de bank heeft gezeten, hebben de Madrileños drie doelpunten tegen gekregen.