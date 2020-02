De piepkuikens van Craig Bellamy: 15- en 16-jarigen maken nu al indruk bij U21 Anderlecht

Anderlecht won maandagavond met 3-0 van de beloften van Standard. Op zich niks opzienbarend, maar door de golf van spelers die richting eerste ploeg getrokken zijn, was het toch wel een bijzonder jong team dat dit klaarspeelde.

Met als uitschieter Mario Stroeykens. De aanvallende middenvelder/winger is sinds eind september 2019 15 lentes jong. Normaal gezien zou die nog twee categorieën lager moeten spelen. Stroeykens is wel een talent waar veel buitenlandse clubs al interesse in toonden, maar Anderlecht kon hem overtuigen om voor hen te kiezen.

Dat hij nu al basisspeler zou worden bij de U21 was wel nog niet voorzien, maar Craig Bellamy moet elke week harken om zijn team vol te krijgen. De laatste weken toont hij zich al blij dat hij Thierry Lutonda en Kenny Saief - dat was al helemaal niet voorzien - meekrijgt van de A-ploeg.

Goeie indruk

Met Zeno Debast (16), Mohammed Guindo (16) en Kristian Arnstad (16) stonden er nog drie prille tieners op het veld. Aan de overkant van het veld stonden veelal 19- en 21-jarigen bij de Rouches.

En uiteraard wordt de ontwikkeling van bepaalde jongens nu al in de gaten gehouden vanuit de A-kern. Spits Mohammed Guindo scoorde maandag niet, maar maakte wel een geweldige indruk. Over Kristian Arnstad - nog een transfer van Frank Arnesen - is iedereen het eens: een geweldige techniek, schitterende speler, maar nog wat frêle. Hoe lang gaat het duren voor die twee ook richting eerste ploeg trekken?