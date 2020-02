Vercauteren verwelkomt nieuwkomers op training, die fitte indruk geven

Zondag kon Frank Vercauteren nog niet zeggen hoelang hij vrijdag beroep zal kunnen doen op Marko Pjaca en Dejan Joveljic. De twee nieuwe spelers sloten aan bij de groep en maakten alvast een frisse indruk.

Pjaca en Joveljic werkten de training zonder problemen af en konden deelnemen aan alle oefeningen. Al was het vandaag nog rustig en wordt de intensiteit pas vanaf morgen opgedreven. Vercauteren kon wel zien dat beide spelers zichzelf in vorm gehouden hebben, want ze oogden fit.

De twee ontbreken wel matchritme. Vercauteren zou nog graag een oefenmatch inleggen om hen wat minuten in de benen te laten krijgen, maar door de blessuregolf is het moeilijk om een volwaardig team van reservespelers op de been te krijgen.

Vrijdag zitten beiden hoogstwaarschijnlijk wel op de bank. Het zal dus van de wedstrijdomstandigheden afhangen of ze veel of weinig minuten gaan krijgen.