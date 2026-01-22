'Deze twee clubs ruiken een enorme kans en willen transfervrije Lewandowski deze zomer oppikken'

De toekomst van Robert Lewandowski is dezer dagen brandend actueel in de Poolse én Spaande media. De aanvaller beschikt over een aflopend contract in Camp Nou. Twee clubs zijn héél concreet om hem binnen te halen.

Het contract van Robert Lewandowski bij FC Barcelona loopt op het einde van het seizoen af. Barça heeft een optie om die overeenkomst met een seizoen te verlengen, maar voorlopig blijft het héél stil bij Deco.

En dat mag letterlijk genomen worden. De Poolse én Spaande media schrijven al weken dat Barcelona geen toekomst meer ziet in een extra seizoen met de 37-jarige spits als speerpunt. Enig probleem: dat heeft Deco zelf nog niet gezegd aan de Pool.

Hoe ziet Robert Lewandowski zijn toekomst?

Meer zelfs: Lewandowski twijfelt ondertussen zelf ook aan zijn toekomst. Wil de 163-voudig Pools international überhaupt in Camp Nou blijven als het op deze manier moet gebeuren? Is hij tweede keus voor als Deco geen alternatief kan vinden?

Ondertussen trekken twee clubs héél hard aan de mouw van Lewandowski. Dé meest concrete: Chicago Fire. Lewa moet er het vertrek van Christian Benteke opvangen.

Turkije of... Major League Soccer



Daarnaast is ook Fenerbahçe SK geïnteresseerd in de Pool. Al ziet Lewandowski een verhuis naar Turkije minder zitten dan een avontuur over De Grote Plas. Of schiet Deco alsnog in actie?