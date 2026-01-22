Opvallend: Charleroi haalt spits in huis voor zes maanden, maar ... leent hem uit aan Belgische profclub

Afgelopen zomer was hij al eens in Charleroi, toen voor Olympic Charleroi. Nu heeft hij een contract bij Sporting Charleroi op het oog, maar gaat hij alsnog in de Challenger Pro League aan de slag: het bizarre avontuur van Slobodan Stanojlovic.

Afgelopen zomer leek Slobodan Stanojlovic op weg naar Charleroi. Hij kwam toen over van het Servische OFK Belgrad en ging een contract tekenen bij Olympic Charleroi om zo mee het behoud te gaan verzekeren in de Challenger Pro League.

Volgens Transfermarkt kwam hij op 19 juli toe in Charleroi, maar spelen zou er nooit lukken. In september vertrok hij daarna opnieuw naar ... OFK Belgrad in de Servische hoofdstad. De deal zou nooit geregulariseerd geraakt zijn.

🆕 l Le Sporting Charleroi signe un nouvel attaquant



Slobodan Stanojlovic (24) débarque au Sporting mais est directement prêté aux Francs Borains jusqu'à la fin de la saison (+ une option d'une saison supplémentaire) (@BenHelson)



📸 Pauline Schumacker pic.twitter.com/2iCD2aNfrg — Ma Pro League (@MaProLeague) January 22, 2026

Op naar de wintermercato dan, waar Slobodan Stanojlovic opnieuw de overstap maakt naar Charleroi. Deze keer zou hij volgens Sudpresse een akkoord hebben met ... Sporting Charleroi. Hij kan er tekenen voor een halfjaar, met optie op een jaartje extra.

Charleroi haalt hem ... en leent hem meteen uit

Het wordt echter nog gekker, want in het halfjaar dat Charleroi hem ter beschikking zou hebben ... gaan ze hem niet gebruiken. Neen: de 24-jarige Servo-Bosnische aanvaller zou namelijk meteen opnieuw uitgeleend worden.





De ploeg die daar van zou profiteren is ... Francs Borains, een club uit de Challenger Pro League. Zij kunnen zo van de diensten gebruik maken waar Olympic Charleroi al sinds de zomer zat op te wachten. Een minstens opmerkelijke deal.