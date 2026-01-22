"Een klasbak die in JPL hoort": Marko Ilic (KV Kortrijk) hakt stevige knoop door

KV Kortrijk en Marko Ilić blijven ook de komende jaren aan elkaar verbonden. De 27-jarige Servische doelman heeft zijn contract bij de Kerels verlengd tot 2029. Dat maakten De Kerels bekend via hun webstek.

Patrick Deman was de man die hem ontdekte en naar Kortrijk haalde. “Marko is een klasbak en speelt in de Challenger Pro League onder zijn niveau. Hij hoort in de Jupiler Pro League thuis", klonk het onlangs bij hem in Het Nieuwsblad.

Als Ilic snel in de Jupiler Pro League wil gaan spelen, dan zal hij promotie moeten gaan afdwingen met De Kerels. Momenteel staan ze er goed voor met een tweede plaats, een stek die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de JPL.

"KV Kortrijk bindt met deze verlenging tot 2029 een vaste waarde langer aan zich en dat onderstreept het wederzijds vertrouwen. Ilić kan zijn Kortrijkse verhaal verder schrijven, met sportieve ambities én een nieuw hoofdstuk naast het veld."

“Dit voelt als stabiliteit, voor mij en mijn gezin”, aldus een fiere Marko Ilic zelf in een persbericht op de webstek van KV Kortrijk. De doelman werd onlangs papa en kan op die manier ook aan zijn toekomst gaan bouwen.





Ook Nils Vanneste, Sporting Director, is heel trots met deze contractverlenging: “Marko past perfect binnen onze club en heeft dat dit seizoen opnieuw op alle vlakken bewezen. Hij werkt elke dag super hard en neemt de jonge doelmannen mee op sleeptouw. Op deze manier kunnen we verder bouwen aan onze ploeg en alvast één van onze steunpilaren langer aan ons verbinden.”