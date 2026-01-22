Club NXT-coach Jonas De Roeck hekelt arbitrage: "Er wordt tegen ons gefloten"

Na het vertrek van Tim Wolf slaagt Club NXT er dit seizoen maar niet in om voet aan de grond te krijgen in de Challenger Pro League. Ook vorig weekend, in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar tegen Lokeren, bleef de zege uit. Het frustrerende resultaat doet de ploeg nog altijd pijn.

Vrijdagavond staat voor de Brugse beloften een cruciale confrontatie op het programma. Op bezoek bij Olympic Charleroi, de voorlaatste in de stand, willen de NXT’ers absoluut drie punten pakken. Tot nu toe slaagde de ploeg daar slechts één keer in dit seizoen.

Coach Jonas De Roeck, met een verleden bij STVV, Westerlo en Antwerp, ziet het met lede ogen aan. “Elke week kunnen we dezelfde conclusie trekken", zegt hij in Het Nieuwsblad. “We verliezen vaak onverdiend. We brengen goed voetbal, verdedigen in de box, maar de afwerking kan beter.”

Jonas De Roeck is gefrustreerd met de arbitrage in 1B

Voor De Roeck gaat de frustratie verder dan de resultaten. “Het lot is ons zelden gunstig gezind. Wij zijn in de ogen van velen ‘maar’ Club NXT. Dat is bitter, maar het is de realiteit. Wij zijn vaak de dupe en het lijkt makkelijker om tegen ons te fluiten.”

Hij pleit ook voor structurele veranderingen in de competitie. “De VAR is nodig in 1B, misschien nog meer dan in 1A. De kwaliteit van de arbitrage laat te wensen over. Te vaak worden fouten of strafschoppen tegen ons beslist, zoals zondag tegen Lokeren. Dat kan één keer gebeuren, maar het gebeurt te vaak.”


De Roeck benadrukt dat hij geen speciale behandeling wil, maar wel gelijke kansen. “Er wordt gewoon tegen ons gefloten. Men ziet ons niet als Club Brugge, maar als een gewone U23-ploeg. Wij zijn fier dat we Club Brugge zijn en profileren ons ook zo, maar de perceptie is anders.”
 

