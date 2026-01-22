KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking

KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking
KAA Gent-coach Rik De Mil ziet zich voor een moeilijke puzzel geplaatst in de verdediging. Siebe Van der Heyden liep tegen Anderlecht een knieblessure op en is twijfelachtig voor de komende wedstrijden.

Zijn vervanger, Samuel Kotto, vertrok deze week naar Stade Reims, waardoor Gent nog minder opties overhoudt achterin.

Jean-Kévin Duverne, die sinds eind oktober geen wedstrijd meer startte, lijkt nu centraal in de defensie tegen zijn voet te moeten spelen tegen Standard.

“Het is duidelijk dat we daar spelers moeten bij hebben”, liet De Mil verstaan. Hij benadrukte dat het team momenteel te weinig defensieve middelen heeft.

Rik De Mil heeft dringend verdedigende versterking nodig

De coach weet dat de club werkt aan mogelijke versterkingen. Meetings en vergaderingen zijn al lopende, maar concrete namen werden nog niet bekendgemaakt.


Voor De Mil blijft de focus voorlopig bij de huidige spelersgroep. Toch is het duidelijk dat hij hoopt snel extra opties achterin te krijgen om de kwetsbaarheid van zijn verdediging aan te pakken.

Volg Standard - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (23/01).

