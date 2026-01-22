Senne Lammens achterna: 'Mike Penders keert nu al terug naar Londen om nummer één van Chelsea te worden'

Senne Lammens achterna: 'Mike Penders keert nu al terug naar Londen om nummer één van Chelsea te worden'
Mike Penders staat héél dicht bij (een terugkeer?) naar Chelsea FC. Liam Rosenior wil onze landgenoot naar Stamford Bridge halen... om er ook gewoon te spelen.

Is dit een terugkeer? We zullen maar stellen van wel. Mike Penders wordt door Chelsea FC verhuurd aan zusterclub RC Strasbourg.

De Engelse media weten dat The Blues die verhuur al willen stopzetten. Liam Rosenior wil onze landgenoot al meteen naar Stamford Bridge halen. 

Niét onder de indruk van doelmannen bij Chelsea FC

Rosenior verruilde datzelfde Strasbourg enkele weken geleden voor Chelsea. De coach volgde er de ontslagen Enzo Maresca op.

Naar verluidt is Rosenior allesbehalve onder de indruk van de doelmannen die hij in Londen ter beschikking heeft. Robert Sanchez gaat met de regelmaat van de klok in de fout, terwijl Filip Jörgensen er niet in slaagde om zijn kans te grijpen.

Nummer één 


En dus ligt de weg voor Penders helemaal open. De verwachting is dat hij deze maand nog de overstap maakt én ook zijn kans mag gaan om nummer één van Chelsea te worden.

