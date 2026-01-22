Gaat hij Italië verlaten? 'Edin Dzeko wordt plots gelinkt aan héél verrassende transfer naar Parijs'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
2 reacties
Gaat hij Italië verlaten? 'Edin Dzeko wordt plots gelinkt aan héél verrassende transfer naar Parijs'

Paris FC wil in januari een héél verrassende transfer verwezenlijken. De Franse hoofdstedelingen willen hun aanval versterken met... Edin Dzeko.

Paris FC draait een grijs seizoen in de Ligue 1. Les Parisiens kamperen op een dertiende plaats in het klassement. 

Vooral op aanvallend vlak is er te weinig slagkracht. En daar wil Paris FC iets aan doen. 

Héél verrassende transfer

L'Equipe weet dat de Parijzenaren een verrassende transfer willen verwezenlijken.  Edin Dzeko moet voor doelpunten komen zorgen.

De 39-jarige (!) Bosniër heeft een aflopend contract bij AFC Fiorentina. De Italianen zijn echter bereid om mee te werken aan een wintertransfer.

Doelpuntenmachine stokt


Dzeko was in het verleden als aanvaller van onder meer Manchester City, Internazionale FC en Fenerbahçe SK een garantie op doelpunten. Dit seizoen staat de teller op amper twee stuks.

