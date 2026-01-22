Rondje in de Europa League: Tielemans wint, ook Feyenoord en Lyon foutloos

KRC Genk gaat de trip naar Utrecht niét snel vergeten. Maar er stonden meer wedstrijden op het programma in de Europa League. Een overzicht.

KRC Genk begon op het veld van FC Utrecht met een uur vertraging aan de wedstrijd. Bovendien werd het uitvak ontruimd en werden de fans van De Smurfen uit het stadion gezet.

Maar er stonden meer wedstrijden op het programma in de Europa League. Hieronder pikken we de voornaamste resultaten eruit én zetten we alle uitslagen op een rijtje.

Aston Villa én Feyenoord winnen

Aston Villa won met het kleinste verschil op het veld van Fenerbahçe SK. Youri Tielemans maakte negentig minuten vol en werd in blessuretijd naar de kant gehaald.

Moet Feyenoord een nieuwe doelman houden? De Rotterdammers denken aan Jari De Busser. Tegen SK Sturm Graz werd alvast de nul op het bord gehouden én werd er drie keer gescoord.

Franse overwinning in Zwitserland

Ook Olympique Lyon blijft bovenaan meedraaien. l'OL won vanavond met 0-1 bij het Zwitserse Young Boys uit Bern.





Alle resultaten: