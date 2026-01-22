Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots

Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots
Een opvallende aanwezige woensdagavond in de Allianz Arena van Bayern München: ineens verscheen Michael Verschueren in de perszaal van de Beierse topploeg na de match tegen Union. Voor de camera's vielen de Anderlecht-voorzitter en Vincent Kompany elkaar in de armen.

Verschueren was de man die Kompany overtuigde om terug te keren naar Anderlecht toen zijn carrière bij Manchester City erop zat. De twee hebben een heel goeie band, maar de laatste jaren hebben ze elkaar niet al te veel meer gezien. 

Beiden werden door Wouter Vandenhaute opzij geschoven bij Anderlecht. Verschueren is intussen terug als voorzitter en Kompany is nog altijd een uithangsbord en ambassadeur van paars-wit bij uitstek. Hij laat geen kans voorbij gaan om te zeggen dat hij hoopt dat zijn ex-club zo snel mogelijk weer aan de top staat. Dat deed hij deze week nog.

Verschueren wil zijn netwerk van ex-spelers in ere herstellen

Anderlecht wil de banden met zijn ex-spelers die het maakten in het buitenland weer aanhalen. Marc Coucke en Verschueren doen er zo alles aan om Jean Kindermans terug te halen naar Neerpede. Op aanraden van Romelu Lukaku uiteraard.

Een terugkeer van Kompany zit er niet meer in, maar dat wil niet zeggen dat ze zijn knowhow - die hij graag ter beschikking stelt - niet meer willen gebruiken. Bayern heeft ook al interesse getoond in Nathan De Cat, die ze bij Anderlecht graag nog anderhalf seizoen willen houden. 

Raad en bijstand van Kompany zal weer geapprecieerd worden

Maar bij de club leeft ook het gevoel dat De Cat onder Kompany wel eens direct grote stappen zou kunnen zetten als hij klaar is voor zijn transfer. Dat terzijde, want Verschueren wil de band met de ex-spelers gewoon stevig houden. Anderlecht heeft er zich altijd op kunnen beroepen dat hun voormalige vedetten graag terugkeren naar de club, al was het om er een koffie te drinken. Verschueren wil geen einzelgänger zijn zoals Vandenhaute dat was.

Kompany, Lukaku, Tielemans, Saelemaekers,... de deur staat altijd open voor hen. Daarom ook gisteren die publieke knuffel. Een - al dan niet bewust - signaal dat Anderlecht wil terugkeren naar zijn roots. En dat raad en bijstand van de iconen altijd geapprecieerd zal worden. 

