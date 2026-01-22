Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert

Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert
Foto: © photonews
De spanningen tussen Europa en de VS staan op het hoogtepunt, terwijl Donald Trump de dreigementen met economische sancties tegen de Europese Unie vermenigvuldigt als zij weigert hem Groenland af te staan. In deze context beginnen sommige landen na te denken over een boycott van het WK 2026.

Te midden van een interne situatie die begint te lijken op het begin van een burgeroorlog op straat en een buitenlands beleid dat bijzonder agressief is, ook ten opzichte van zijn NAVO-bondgenoten, zetten de Verenigde Staten veel mensen tegen zich op ... terwijl ze nog maar enkele maanden verwijderd zijn van het verwelkomen van de wereld in het kader van het WK 2026.

Zoals te verwachten beginnen sommigen te spreken over een hypothetische boycott. Enkele parlementsleden van verschillende politieke gezindten, vooral in Duitsland en Frankrijk, hebben betoogd dat dat de juiste stap zou zijn.

België gaat naar het WK 2026

Maar hoe staat België daar tegenover? Om het samen te vatten: we zijn daar erg, heel erg ver, van verwijderd. In de kolommen van Sudinfo was Jacqueline Galant, minister van Sport, duidelijk: "Mijn visie is altijd vrij helder geweest: men moet sport scheiden van politiek, zoals het geval is met cultuur. Een WK-voetbalboycot staat niet op de agenda", verzekert de MR-minister.

Een besluit tot een boycott zou hoe dan ook onder de bevoegdheid van de Belgische Unie vallen, die deze mogelijkheid nooit heeft geopperd en in 2022 al had laten weten dat het boycotten van een toernooi niet de voorkeursmethode was.


De zaken zouden natuurlijk kunnen veranderen als, tegen die tijd, de situatie in Groenland zou leiden tot een gecoördineerde reactie van alle lidstaten van de Europese Unie en internationale sancties zoals die Rusland treffen. Maar dat scenario is ondenkbaar.

België

