OFFICIEEL: Julien Duranville heeft zijn nieuwe club gevonden

Julien Duranville heeft zijn nieuwe club gevonden. Onze landgenoot maakt het seizoen af bij FC Basel.

FC Basel maakte vandaag de komst van Julien Duranville bekend. Onze landgenoot wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Borussia Dortmund.

Duranville had geen uitzicht op speelminuten bij Gelb und Schwarz. In de overeenkomst zit géén aankoopoptie vervat.

✍️🆕 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗲𝗻 𝗗𝘂𝗿𝗮𝗻𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗹𝗲𝗶𝗵𝘄𝗲𝗶𝘀𝗲 𝘇𝘂𝗺 𝗙𝗖𝗕 🔴🔵



Der FC Basel 1893 verpflichtet den 19-jährigen belgischen Nationalspieler Julien Duranville bis zum Ende der laufenden Saison auf Leihbasis. Der Offensivspieler wechselt von Borussia Dortmund ans… pic.twitter.com/OlDisRghiq — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) January 22, 2026

Ook RSC Anderlecht toonde concrete interesse in het jeugdproduct. Duranville debuteerde enkele seizoenen geleden in de hoofdmacht van paars-wit.

Uiteindelijk besloot Olivier Renard om niet door te duwen. De sportief directeur van Anderlecht trok een duidelijke lijn bij één van de voorwaarden van Dortmund.





Speelminuten en matchritme

Duranville wil in Zwitserland speelminuten verzamelen en matchritme opdoen. De flankaanvaller lag de voorbije seizoenen te veel en te lang in de lappenmand.