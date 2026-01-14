Onderhandelingen zijn niét definitief gestaakt: 'Anderlecht wil Duranville, maar Renard trekt duidelijke lijn'

1 reacties
Onderhandelingen zijn niét definitief gestaakt: 'Anderlecht wil Duranville, maar Renard trekt duidelijke lijn'

RSC Anderlecht en Borussia Dortmund onderhandelden de voorbije weken over een terugkeer van Julien Duranville naar het Lotto Park. De Belgische recordkampioen wil de flankaanvaller nog steeds héél graag terughalen. Maar Olivier Renard trekt een duidelijke lijn.

Julien Duranville is (dringend) op zoek naar speelminuten. Borrusia Dortmund betaalde in 2023 8,5 miljoen euro voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht, maar veel plezier beleefde Gelb und Schwarz nog niet aan onze landgenoot.

Duranville lag de voorbije seizoenen vooral in de lappenmand. Ondertussen is de 19-jarige flankaanvaller fit, maar hij komt momenteel niet in de plannen van Niko Kovac voor.

Gesprekken in koelkast, niét definitief gestaakt

Anderlecht en Dortmund onderhandelden de voorbije weken over een verhuur - de gesprekken zitten in de koelkast, maar zijn nog niét definitief afgeketst - van de flankaanvaller. Besnik Hasi smeekt immers om een creatieve én snelle flankaanvaller.

Maar Olivier Renard trekt een héél duidelijke lijn. De Duitse media weten dat Anderlecht niet wil weten van een verhuur zonder aankoopoptie. Of beter gezegd: zonder een (naar Belgische normen) betaalbare aankoopoptie.

Huur mét aankoopoptie of... géén terugkeer


De bestuurders van Dortmund geloven dan weer nog steeds in het potentieel van Duranville. Anderlecht kijkt ondertussen de kat uit de boom en hoopt toe te slaan als de situatie van Duranville eind januari nog steeds onveranderd is.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

