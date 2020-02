Nieuwkomer Odriozola breekt enkel van Perisic op training bij Bayern München

Een stevige tackle van nieuwkomer Alvaro Odriozola brak Perisic zuur op. De huurling van Inter zou minstens een maand aan de kant staan.

Perisic was goed op dreef, maar moet nu dus een tijdje langs de zijlijn toekijken. Concurrent Kingsley Coman is wel opnieuw klaar voor de strijd. Dat is dan weer goed nieuws voor Bayern, minder goed voor de ex-speler van Club Brugge en Roeselare die nog niet weet waar zijn toekomst ligt.

Hansi #Flick on #Perišić's training injury: "Ivan has fractured his ankle, which means it will be four weeks before everything has healed up. After that he will start his recovery training programme." #FCBayern #FCBTSG pic.twitter.com/IjiU7AqNcq