Hoe een volgestempeld paspoort roet in het eten kan strooien... Anderlecht greep door onbenulligheid ei zo na naast wintertransfer

RSC Anderlecht greep in de laatste minuten van de wintermercato nog bijna naast Kemar Lawrence. Een paspoortprobleem gooide ei zo na roet in het paars-witte eten.

Er was al langer een akkoord tussen RSC Anderlecht, NY Red Bulls en Kemar Lawrence. Toch duurde het toch vlak voor middernacht vooraleer al het nodige papierwerk in orde was gebracht.

Het probleem was dat Lawrence in de Verenigde Staten vertoefde met een Jamaicaans paspoort. Volgens Het Nieuwsblad waren al beschikbare blaadjes volgestempeld.

Hoe belachelijk het ook klinkt voor een geldig paspoort, maar daardoor was er geen plaats meer voor een Belgische stempel. En dus kon Lawrence niet naar België reizen.

Nieuw paspoort én bewijs van goed gedrag en zeden

De Jamaicaanse international deed dan maar een ommetje langs zijn thuisland om een nieuw paspoort op te halen. Gelukkig waren de medische proeven al in New York gebeurd. Anders viel de transfer in het water…