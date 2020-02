Mannaert neemt geen blad voor de mond als het over doellijntechnologie gaat: "Kennelijk willen zij enkel de lusten van ons voetbal, maar willen ze de lasten niet dragen"

De discussie rond doellijntechnologie is na het doelpunt van Hans Vanaken in de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp FC opnieuw brandend actueel. De technologie is alleszins niet goedkoop. Al haalt Vincent Mannaert uit naar de weigeraars.

Sommige kleine clubs zien het namelijk niet zitten om te investeren in een technologie die amper zal worden gebruikt. Vincent Mannaert houdt zich niet in als hem naar zijn mening wordt gevraagd. “Wie deel wil uitmaken van het profvoetbal moet op eigen kracht en met eigen middelen aan de eisen voldoen”, aldus de manager van Club Brugge in Het Laatste Nieuws. “Bovendien is de discussie over grote en kleine clubs niet meer relevant.” Wie deel wil uitmaken van het profvoetbal moet op eigen kracht en met eigen middelen aan de eisen voldoen “Sommige clubs zijn in handen van buitenlandse investeerders”, besluit Mannaert. “Die eigenaars zijn vaak heel vermogend. Kennelijk willen zij enkel de lusten van ons voetbal, maar willen ze de lasten niet dragen.”