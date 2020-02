Laat Monaco Cercle Brugge vallen in geval van degradatie? Franse journalist is er zeker van

Cercle Brugge lijkt op weg naar 1B. Dat zou ook wel eens gevolgen kunnen hebben voor hun samenwerking met Monaco. Dat beweert alvast de Franse onderzoeksjournalist Romain Molina.

Molina laat zijn licht over de situatie schijnen in zijn laatste video, die volledig over de samenwerking gaat. Hij laat weten dat - volgens zijn informatie - Monaco van plan is de club te verkopen in geval van degradatie. Monaco is eigenaar van Cercle sinds mei 2017...

Cercle Brugge telt momenteel negen punten achterstand op Waasland-Beveren. Ze hebben (Jonathan Panzo, Giulian Biancone et Lyle Foster) ook heel wat huurlingen van Monaco in hun rangen. Maar er is ook een exodus geweest van spelers van de Franse moederclub: Adrien Bongiovanni, Jordi Mboula, Julien Serrano et Loïc Badiashile hebben allen de Vereniging verlaten.

De video: