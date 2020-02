🎥 Piepjong Liverpool stoot door in FA Cup zonder één speler die normaal het wedstrijdblad haalt

Liverpool heeft zich geplaatst voor de 1/8e finale in de FA Cup. De Reds speelden nochtans zonder ook maar één basisspeler.

Door de overvolle kalender greep Jürgen Klopp terug naar een beloftenploeg. In de replay tegen Shrewsbury Town stelde hij zeven tieners op. De 22-jarige Pedro Chirivella was de oudste man op het wedstrijdblad bij Liverpool. Hij kwam dinsdag voor de tiende keer in actie voor de hoofdmacht.

Toch was Liverpool duidelijk baas op Anfield. Een owngoal van Ro-Shaun Williams twintig minuten voor tijd volstond voor een ticket voor de 1/8e finale.

De negentienjarige Curtis Jones droeg de aanvoerdersband. Hij pakte uit met een heerlijke actie tegen de achterlijn. De toekomst ziet er alleszins rooskleurig uit voor The Reds.