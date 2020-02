Nana Ampomah komt boven water in Duitsland en moet Fortuna voor degradatie behoeden

Dinsdag werd er 'gebekerd' in Duitsland en voor Nana Ampomah betekende dat misschien wel een nieuwe start bij Fortuna Düsseldorf. De aanvaller die Waasland-Beveren vorige zomer 4 miljoen euro opleverde scoorde zijn tweede doelpunt voor zijn nieuwe werkgever en dat na een moeilijk begin.

Nu ja, moeilijk… In zijn eerste wedstrijd voor Fortuna was het al meteen raak voor de 24-jarige Ghanees. Nog voor de Bundesliga van start ging scoorde hij de 1-1 tegen FC 08 Villingen. Düsseldorf bekerde uiteindelijk verder, maar enkele minuten na zijn goal moest Ampomah geblesseerd van het veld.

Degradatievoetbal

Door dat letsel aan de adductoren miste hij de eerste speeldagen van de Bundesliga. Eens hersteld viel hij vijf keer in en startte hij vier keer in de basis. Net zoals de hele ploeg heeft Ampomah het moeilijk. Het vertrek van onder meer Benito Raman en Dodi Lukebakio voelen ze toch bij de club. Düsseldorf bekleedt momenteel de voorlaatste plaats en op Ampomah’s eerste doelpunt in de Duitse hoogste voetbalklasse is het nog wachten.

In de bekermatch van afgelopen dinsdag was hij nog eens beslissend. Hij opende de score op bezoek bij Kaiserslautern in de 1/8 finale van de DFB Pokal en gaf de assist voor de 2-3. Het werd zelfs nog 2-5, waardoor de club op twee rondes van de finale staat. De aanvaller zelf is na deze goede prestatie misschien vertrokken voor een langere periode. Een goede Ampomah kan in staat zijn het verschil te maken tussen het behoud en degradatie. Daar kunnen ze bij Waasland-Beveren van meespreken…