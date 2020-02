Ambitieus OHL haalt nog maar eens uit op de transfermarkt: Croizet moet club aan tweede promotie helpen

Enkele dagen na het sluiten van de transfermarkt heeft Oud-Heverlee Leuven nog een flinke slag kunnen slaan op de transfermarkt. Yohan Croizet werd transfervrij opgepikt na zijn avontuur in de MLS. Het is de club menens om te promoveren, dat is intussen meer dan duidelijk.

Het is de tweede termijn van Yohan Croizet bij Oud-Heverlee Leuven. In zijn eerste seizoen aan Den Dreef (2014/15) promoveerde de club meteen naar de Jupiler Pro League. Het jaar nadien degradeerde OHL alweer en trok hij naar KV Mechelen. Nu moet hij de club opnieuw mee naar het hoogste niveau helpen.

Zesde klepper

De transfer van Yohan Croizet past perfect in de strategie van Oud-Heverlee Leuven: jongens met de nodige ervaring in 1A of 1B binnenhalen om zo snel mogelijk te promoveren. Dat toonde de club vorige maand aan met twee nieuwkomers die gepokt en gemazeld zijn in de eerste klasse B: Stallone Limbombe en Jan Van den Bergh.

Limbombe speelde een belangrijke rol in de promotie van Antwerp in 2017 en Van den Bergh won in de twee vorige seizoenen telkens een periodetitel met Beerschot. Tel daar dan nog de zomertransfers van Perbet, Mercier en Van Hyfte bij en je zit aan zes inkomende kleppers op één seizoen tijd. Van ambitie gesproken...