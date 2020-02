Sanneh traint eerste keer mee bij Oostende: "Ging meteen in op interesse van KVO"

Bubacarr Sanneh ruilde op de laatste dag van januari Anderlecht voor KV Oostende nadat zijn uitleenbeurt aan het Turkse Göztepe op een sisser uitdraaide.

De Gambiaan van acht miljoen euro hoopt zich bij KVO te kunnen bewijzen. "In Turkije heb ik me nooit thuis gevoeld en ik had een sterke drang om terug te keren naar België.", vertelde hij op een clubsite.

"Toen ik hoorde van de Oostendse interesse, accepteerde ik die uitdaging meteen. Ik zag de ploeg tegen STVV een goede wedstrijd spelen, dat belooft voor het vervolg van de competitie. Andrew Hjulsager ken ik trouwens nog: ik speelde tegen hem in Denemarken. Ja, ik zie het hier volledig zitten."