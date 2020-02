Thorup selecteert 21 namen om Fort Ghelamco te verdedigen tegen Anderlecht

AA Gent opent vrijdagavond speeldag 25 met een thuiswedstrijd tegen Anderlecht. Jess Thorup gaf intussen zijn selectie vrij.

De Deen selecteerde 21 spelers. In vergelijking met de wedstrijd op het veld van KV Mechelen is er maar één wijziging: Sven Kums valt af. Logisch: hij is geelgeschorst en was sowieso niet speelgerechtigd tegen paars-wit.

Het wordt afwachten hoeveel speelminuten ‘geheime wapen’ Giorgi Chakvetadze deze keer krijgt. Hij speelde na de winterstop twee keer een kwartiertje voor de Gentse hoofmacht. Maandag voetbalde hij een uur mee bij de beloften tegen Racing Genk en maakte hij een fraaie goal. (lees HIER)