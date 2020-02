Van Himst blijft geloven in play-off 1 voor Anderlecht, maar...: "Dat stoort me mateloos"

Paul Van Himst is een Anderlecht-man in hart en nieren. Zelfs in play-off 2 gaat hij kijken, moest het zover komen. Zelf denkt Van Himst nog altijd dat paars-wit de top zes kan halen, al stoort hij er zich aan dat het telkens zo zwoegen is voor de zeges.

In geval van play-off 2 zit Van Himst dus gewoon in de tribune. "Waarom niet? Het zou wel een primeur zijn", verklapt het voetbalicoon in Het Laatste Nieuws. "Ik veronderstel dat ik nog geen play-off-2-wedstrijd in een stadion gezien heb."

Geen overschot

Voorlopig blijft hij wel hopen op play-off 1. "Het programma van de concurrentie oogt enorm zwaar. Het kan aboluut nog, aangezien we nu net 6 op 6 gepakt hebben." De manier waarop, dat is iets anders. "Tegen Cercle moet het werkelijk dramatisch geweest zijn. Tegen Moeskroen hadden we ook geen overschot. Dat is niet normaal. Dat stoort me mateloos."

Al te vaak komt Anderlecht niet tot scoren. Van Himst maakt dan ook een tactische bedenking op het offensief vlak. "Het verbaast me dat we maar met één spits spelen. Ik ben voorstander van twee spitsen. Als er een bal voor de goal komt, staat er niemand."