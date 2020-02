Kums zwaar gemist bij Gent: "Ons middenveld werkte niet naar behoren zonder hem"

De match tegen Anderlecht bewees het belang van Sven Kums voor dit AA Gent. Hij werd op het middenveld vervangen door Marreh, maar Jess Thorup moest bij de rust al bijsturen.

Bij Gent kon iedereen wel toegeven dat ze Kums gemist hadden. De befaamde ruit op het middenveld was slechts een schim van zichzelf. Meer nog, Zulj en Sambi Lokonga domineerden in het midden. "We hadden een probleem in de opbouw", knikte coach Jess Thorup. "Vadis, Owusu, Marreh, Bezus... het werkte niet naar behoren", gaf de Deen toe.

Thorup zocht tevergeefs naar oplossingen. "Daarom wijzigde ik ook al tijdens de rust. Ik wou met Brecht iets veranderen. Anderlecht stond bijzonder hoog en daar vonden we geen antwoord op. Met Kums was dat misschien wel gelukt, want hij weet hoe hij het spel moet laten variëren."

Thomas Kaminski gaf zijn coach meer dan gelijk. "Met Sven erbij wordt Vadis wat ontlast. Dan heeft hij meer vrijheid. Nu kwam hij nooit in zijn normale spel. We sukkelden er een beetje mee."