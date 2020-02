Dé talentenscout hoopt dat De Ketelaere rustig blijft: "De Ligt, die was wel klaar voor een Europese topclub, Charles nog niet"

Charles De Ketelaere zijn naam werd begin dit seizoen al eens schuchter genoemd. Zes maanden later wordt zijn naam over de daken geschreeuwd. De 18-jarige middenvelder wordt een grote toekomst voorspeld, maar de kenners hopen dat hij er rustig onder blijft.

De Ketelaere kreeg heel wat lof na zijn winnende doelpunt tegen Zulte Waregem. "Het is véél te vroeg om over Europese topclubs te praten", aldus Urbain Haesaert, de grote talentenscout, in HLN. "Charles heeft een geweldige sprong gemaakt in zijn ontwikkeling, maar het verdere verloop kan je eigenlijk niet schetsen. Het talent heeft hij en de kansen krijgt hij. Alleen is de vraag hoe hij ermee zal omgaan wanneer er concurrentie bij komt kijken. Als hij straks vaste titularis is, dan mag zijn ontwikkeling niet blijven steken."

Het wordt dus zaak om zeker nog een aantal jaren bij Club Brugge zich verder te ontplooien. "Als iemand eens een dubbele bladzijde krijgt in de krant, is het al direct een topspeler. Men linkt die vaak aan Barcelona of Madrid, maar daarvoor moet je toch wat meer boterhammen eten. Matthijs de Ligt bijvoorbeeld, die naar Juventus trok. Die was wel een serieuze titularis bij Ajax, een gevestigde waarde en international op zijn 19de. 't Spreekt in Charles' voordeel dat hij karakterieel heel sterk is. Hij gaat zijn gang, doet zijn ding en kijkt naar niemand om. Een stijlvolle, welopgevoede speler, maar de weg is nog lang."