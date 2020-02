Michel Preud'homme geeft toe: "Club Brugge is een voorbeeld om te volgen"

Michel Preud'homme is een gewezen coach van Club Brugge, maar moet het nu met Standard opnemen tegen grootmacht blauw-zwart. "Ze zijn een voorbeeld", knikt de oefenmeester.

"Ik was erbij toen de club aan de reconstructie bezig was", aldus Preud'homme - die tussen 2013 en 2017 actief was voor Club Brugge. "En daarna is de ploeg blijven evolueren."

Geen mirakel

"Nu zijn ze gewoon de nummer 1 van het land, daar is geen discussie over. Ze zijn van de basis opnieuw beginnen bouwen en hebben alles opnieuw opgebouwd. Zoiets doe je niet op een of twee seizoenen."

"Brugge heeft een filosofie geïnstalleerd. Het doet me denken aan het Standard in de tijd van D'Onofrio. Het is geen mirakel, maar iets dat zich progressief weet te verbeteren. Ik heb altijd gezegd dat ze een goed voorbeeld zijn."