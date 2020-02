Preud'homme krijgt ook in zijn tweede seizoen bij Standard de machine niet aan de praat: ex-Rouche legt uit waarom

Standard ging vorig weekend onderuit op het veld van Kortrijk. De Rouches presteren erg wisselvallig en laten vooral buitenshuis kostbare punten liggen. Ook het bekerverhaal is reeds afgelopen. Benoit Thans, ex-Rouche, kijkt het allemaal met lede ogen aan.

De supporters van Standard hadden gehoopt dat met de komst van Michel Preud'homme Standard terug zou meedingen naar de titel. Ook in zijn tweede jaar lijkt Preud'homme met lege handen te gaan eindigen op het einde van het seizoen.

Lakse verdediging

In Het Laatste Nieuws fileert Thans de gebreken van het huidige Standard: "De verdediging is niet solide genoeg. Het centrale duo is te pakken op de flanken en de flankverdedigers maken het hun tegenstanders te gemakkelijk."

Ook Zinho Vanheusden, die toch gezien wordt als de toekomst in de verdediging bij de Rode Duivels, komt bleekjes voor de dag de afgelopen weken: "Hij haalt niet meer zijn beste niveau, wat misschien wel logisch is na zijn zware blessure. Hij kent een terugslag omdat hij zo snel is teruggekomen."

Onthoofde aanval

Ook op offensief vlak draait het vaak vierkant: "Amallah draaide een goede eerste seizoenshelft, hij heeft echter nog niet de schouders om de hele ploeg te dragen. Aanvallend missen ze dan weer een echte ‘buteur’. Oulare en Avenatti scoren niet, Lestienne is stilgevallen. Nu zie je hoe belangrijk Emond was voor deze ploeg", besluit Thans.