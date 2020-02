'Old but gold': Ronaldo breekt op zijn 35ste nog maar eens een record bij Juventus

Ronaldo was namelijk voor de tiende opeenvolgende keer trefzeker voor zijn team. Niemand had hem dit al voorgedaan bij Juventus. Tegen Verona prikte de Portugese superster al zijn vijftiende van het seizoen binnen in 10 matchen. Onverslijtbaar noemt men dit dan.

BREAKING: @Cristiano scores in 10th consecutive game for Juventus.. first player to ever do that for the club.

He’s scored 15 goals in those 10 games & this was the best of the lot.

He’s just turned 35.

He’s the G.O.A.T. 🐐 pic.twitter.com/BIy7ThdpVE