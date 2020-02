Ex-speler van Barcelona, Arsenal en Chelsea: "Messi zou falen in de Premier League, hij weet heel goed dat zijn einde nabij is"

Sinds enkele dagen gonst het weer van de geruchten over een vertrek van Lionel Messi bij Barcelona. Onder meer Manchester City zou willen profiteren van het stormpje in Camp Nou.

Ex-voetballer Emmanuel Petit betwijfelt echter of Messi het zou maken in de Premier League.

"Ik denk eerlijk gezegd dat Messi niet is gemaakt voor de intensiteit van de Premier League", vertelde de Fransman in gesprek met de Daily Mirror. "Hij zou het vreselijk vinden om steeds geschopt en onder druk gezet te worden. Dat is hij niet gewend is Spanje, want daar wordt hij beschermd."

"Het zou zonder twijfel geweldig zijn voor de Engelse fans om hem daar te zien spelen, maar ik zie niet in waarom een club als Manchester City hemel en aarde zou bewegen om Messi weg te plukken bij Barcelona. Hij is tenslotte al 32 of 33. Als Manchester City dat zou willen, dan hadden ze dat jaren geleden al gedaan moeten hebben."

"Messi is geen Ronaldo, op fysiek vlak is hij geen machine "Ronaldo is een monster. Maar Messi heeft op zijn 32ste nog maar een of twee jaar te gaan op het allerhoogste niveau. Zelfs met de hulp van zijn fantastische ploegmaats bij Barcelona zullen zijn snelheid en dribbels gaandeweg minder worden. Hij weet denk ik heel goed dat zijn einde als speler nabij is."

Petit is een ex-speler van Barcelona. In Engeland voetbalde hij voor Arsenal en Chelsea