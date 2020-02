Rode Duivel blijft hoopvol ondanks moordende concurrentiestrijd voor EK-selectie: "Roberto Martinez rekent toch op mij"

Het wordt drummen voor een stekje bij de selectie van de Rode Duivels voor het Europees Kampioenschap deze zomer. Vooral offensief beschikt bondscoach Martinez over een enorme weelde.

Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard, Dries Mertens, Yannick Carrasco, Adnan Januzaj en Benito Raman. Tussen dit rijtje flankspelers wil Leandro Trossard zich laten gelden. De ex-Genkie hoopt dan ook te schitteren bij zijn nieuwe club Brighton & Hove.

Blessuregevoelig

"Het is een doel om mee te gaan naar het EK. Jammer genoeg was ik de voorbije interlands geblesseerd, maar ik had een goed gesprek met Roberto Martinez en hij rekent toch op mij. Het is nu aan mij om mij de komende maanden te tonen bij Brighton", zegt hij in Sports Late Night.