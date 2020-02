Top&Flop Cercle, Anderlecht, STVV, Ciara, Essevee, Malinwa, ...

Ook in het seizoen 2019 - 2020 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden en in ons kantoor. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers.

TOP Cercle leeft nog Mag Cercle Brugge dan toch nog op hoop leven? Na ontelbare keren het deksel op de neus te krijgen leek het ook tegen KV Mechelen een 2-0 voorsprong uit handen te geven. Maar toen stond Stef Peeters op. Met een epische mooie en droge knal zorgde hij voor de 3-2 van het laatste lichtpunt. Er moeten nog veel punten gepakt worden, maar er is minstens opnieuw even hoop. Anderlecht droomt nog Mag Anderlecht dan toch nog op hoop leven? De voorbije weken pakte het punten zonder leuk voetbal te laten zien tegen Cercle Brugge en Moeskroen. Een vogel voor de kat met oog op play-off 1? Niet dus, want op bezoek bij KAA Gent liet paars-wit zien dat het wel degelijk kwaliteiten in de ploeg zitten heeft. Nog vijf spannende wedstrijden. STVV swingt nog De tribunes zijn ondertussen alweer enkele maanden steeds leger en leger geworden, na alweer een behoorlijk troosteloos seizoen. Maar zie: STVV kan wel degelijk nog swingen en heeft zo de trend ingezet richting een leuk seizoenseinde. Met dank ook aan Asamoah, die zijn hattrickviering wel bekocht met een weekje strafbank. FLOP Ciara Club Brugge moet de komende weken zes wedstrijden spelen op achttien dagen en mag daar storm Ciara voor danken, die roet in het eten wist te gooien in de zondagsprogrammatie. En de kalender is al overvol ... Europees spelen na nieuwjaar? Het kostte Club Brugge mogelijk al eens een titel enkele jaren geleden. Hoog tijd om er eens naar te kijken? Zuid-West-Vlaamse dromen spatten uit elkaar KV Kortrijk en Zulte Waregem wisten de bekerfinale allebei niet te bereiken, afgelopen weekend kreeg Essevee ook nog eens een droge klets in de nek van Charleroi. Of hoe een slechte week begin februari een kleurrijk seizoen helemaal kan nekken. Nog vijf wedstrijden om een en ander recht te trekken. Malinwa ziet dromen wegblazen En ook voor KV Mechelen lijkt play-off 1 stilaan een verre droom te worden. De inhaalwedstrijd in Charleroi wordt ook daar stilaan een match van de laatste kans. Wat ze op Jan Breydel op de mat brachten was simpelweg te weinig. Achterin werd geklungeld, voorin te weinig gebracht en zowel in het begin als op het einde van de match werden ze droog gepakt.