'Fort Ghelamco' is een deel van zijn dak kwijt dankzij Ciara, gelukkig geen gewonden

Door het stormweer werden alle voetbalwedstrijden van vorige zondag uitgesteld, maar daar liet Ciara het niet bij. De felle rukwinden hebben nu ook een deel van het dak van de Ghelamco Arena vernield.

Maandagavond is er door het hevige stormweer een stuk van het dak van de Ghelamco Arena gewaaid en op de parking van een aanliggende supermarkt beland. Er vielen gelukkig geen gewonden.

"Het gaat over zo'n 100 vierkante meter, dat deel uitmaakte van een luifel", legde Alisa Coessens van de Gentse brandweer uit bij Sporza. "Het dak is uiteindelijk neergekomen op de parking van de Albert Heijn. Wonder boven wonder waren er geen slachtoffers. Er is wel wat schade, maar dan vooral materieel."

Gent speelt op 23 februari zijn eerstvolgende thuismatch. De club heeft nog niet gecommuniceerd over de voorval.