De vicieuze cirkel van 1B: investeren met kleine kans om investering rendabel te maken

1B wordt wel meer het vagevuur genoemd en dat is niet helemaal onterecht als je de cijfers van vorig seizoen bekijkt. Samen waren de acht clubs verantwoordelijk voor 38,8 miljoen euro verlies. Een vicieuze cirkel zonder einde, behalve dan als je naar 1A kan stijgen.

Eigenlijk is dat de beslommering van zeven van de acht clubs. Enkel Lommel blijft achter met slechts 300.000 euro verlies. De club heeft sinds vorig seizoen ook een buitenlandse investeerder, maar gooit het geld niet door ramen en deuren. Dat doen de anderen wel, in de hoop om de stap naar eerste klasse te kunnen zetten.

OHL wijt het verlies bijvoorbeeld aan de investeringen die King Power deed. "Deze investeringen zijn een duidelijk teken van de ambities van de club en maken deel uit van het langetermijnproject dat King Power voor ogen heeft met OH Leuven. Al deze investeringen passen binnen de regels van de Belgische Financial Fair Play. Ze worden bovendien gedragen door kapitaalsverhogingen en OH Leuven heeft een positieve cash- en eigen vermogen positie", schreef OH Leuven al in een persbericht.

Ze weten dat ze verlies gaan maken, maar zetten alles op alles om naar eerste klasse te kunnen. Beerschot is nog zo'n voorbeeld. Daarom deed het ook zo'n pijn dat ze vorig seizoen niet in plaats van KV Mechelen naar 1A konden.

Investering bovenop investering

1B is sowieso een verlieslatende post. Als er één club zwaar investeert in zijn spelerskern volgt ook de rest. De toeschouwersaantallen en zeker de tv-inkomsten (6,7 miljoen) volstaan niet om dat te dekken. Voor sponsors is 1B nu ook niet meteen het meest aantrekkelijkst gezien de lage mediabelangstelling.

Een club als Beerschot of OHL heeft een loonlast die zelfs hoger ligt dan sommige eersteklassers. En er is maar één plaatsje te verdienen per seizoen. Ernaast grijpen - ondanks de investeringen - noopt er hen toe het volgend seizoen nog meer hun best te doen. Een vicieuze cirkel die voor sommigen catastrofaal kan aflopen.

Kijk maar naar Lokeren, dat ook zwaar investeerde, maar door het transferverbod op weg lijkt naar amateur. Dat zou de doodsteek betekenen voor de Waaslanders. Want hoelang voor buitenlandse investeerders hun handen aftrekken van hun niet zo sexy product?