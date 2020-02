'Barcelona wou geblesseerde Luis Suarez vervangen door... Luis Suarez'

FC Barcelona slaagde er in januari niet in om een vervanger voor de geblesseerde Luis Suarez binnen te halen. Nochtans polste het wel bij een aantal spitsen.

Cadena SER kwam alvast met een opvallende naam die zou gevallen zijn in Camp Nou: Luis Suarez.

De naamgenoot van de bijtgrage, Uruguayaanse topspits is een Colombiaan van 22. Watford leent hem dit seizoen uit aan Real Zaragoza. In de Spaanse tweede klasse trof hij veertien keer raak in 25 wedstrijden. Hij staat daarmee derde in de topschuttersstand.

Tot een transfer kwam het uiteindelijk dus niet.