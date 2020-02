David Beckham krijgt klacht van Internazionale aan zijn broek

David Beckham vertoeft het grootste deel van zijn tijd in Amerika. De voormalige Britse wonderboy is er mede-eigenaar van de nieuwe club, Inter Miami. Maar of de club het levenslicht zal zien onder die naam is nog maar de vraag.

Beckham wil de club zo snel mogelijk in competitie brengen, maar dat pad verloopt ook niet over rozen. Er ligt een aanklacht tegen het ongeoorloofd gebruik van de naam Inter. Volgens het Italiaanse Internazionale is het een inbreuk op haar merknaam. Naar verluidt zijn de eerste argumenten van de Amerikaanse club van tafel geveegd, waardoor de kans bestaat dat Beckham en co met een andere naam op de proppen moeten komen.