Kogel is door de kerk: vanaf volgend seizoen kijken we allemaal op deze zender naar Jupiler Pro League

Het heeft nogal wat voeten in de grond gehad, maar de Pro League lijkt eruit te zijn wat betreft het tv-contract voor de komende vijf jaren. Woensdag wordt het bod van Eleven Sports normaal gezien aangenomen.

Eleven Sports legde ook veruit het beste bod neer. 103 miljoen euro! Dat is 20,5 miljoen meer dan het vorige contract. Gent-voorzitter Ivan De Witte spruttelde nog even tegen omdat hij vond dat er nog meer in zat, maar de overgrote meerderheid van de Pro League wil dit aannemen.

Enkel de verdeelsleutel leverde nog discussie op. De G5 wou de volledige meerwaarde van het contract onder hen verdelen en daar waren de kleintjes het natuurlijk niet mee eens. Maar het lijkt erop dat ze nu toch hun slag gaan thuishalen, weet HLN. Woensdag moet dat bevestigd worden op de Algemene Vergadering.

Wat betekent dat nu praktisch voor tv-kijkend Vlaanderen? Wel, er zal weinig tot niets veranderen. Eleven Sports zal de rechten opnieuw verkopen aan operatoren als Telenet en Proximus. U zou dus geen nieuwe decoder nodig hebben. Eleven Sports zal wel een extra zender creëren die het zal aanbieden aan beide operatoren.