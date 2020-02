Club Brugge ziet Diagne - twee weken later dan afgesproken - aankomen in Base Camp

Mbaye Diagne is terug in Brugge. De Senegalese spits is wel een veertien dagen te laat op de afspraak, want hij kreeg tot begin februari om een nieuwe club te zoeken. Toch zal hij mogen trainen in het Belfius Base Camp.

Diagne heeft geen nieuwe club gevonden en blauw-zwart zit er dus weer mee opgezadeld. Vanaf vandaag traint hij - in tegenstelling tot voor Nieuwjaar - dus individueel in het oefencentrum van Club, weet HLN. Een terugkeer in de A-kern zit er niet in. Galatasaray en Diagne dreigden eerder met een rechtzaak omdat hij op non-actief stond en zijn marktwaarde dus zakte, maar daar waren ze bij Club niet van onder de indruk. Na het penalty-incident in Parijs is hij in de vestiaire ook niet echt meer welkom bij een groot deel van de spelers.





