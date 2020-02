Standard komt met duidelijke spandoeken tegen Pro League én eigen bestuur: "Waar is jullie ambitie?"

Standard - Club Brugge op woensdagavond? Dat was een topper die meer dan een muis baarde, want op voetballend gebied was er weinig tot niets te zien. De supporters van de Rouches? Die hadden wel enkele duidelijke statements.

Eentje was gericht tegen de Pro League: "Geen midweekwedstrijden", was het duidelijke spandoek. Door storm Ciara was het deze keer natuurlijk deels overmacht, maar in het algemeen zijn ze bij de Rouches al langer tegen midweekvoetbal in de competitie. Doel = versterken Een ander spandoek was dan weer gericht tegen de eigen club. De verkoop van onder meer Emond en Mpoku zit namelijk diep bij de supporters, die dit seizoen hadden gehoopt dat Standard zich écht zou gaan meten met Club Brugge & co om de titel. "Waar zitten jullie ambities? Het doel van een wintermercato is zich te versterken", waren de supporters van Standard zeer duidelijk.

Waar kan dit Standard komen in play-off 1? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Kampioen 0% 2e plaats 0% 3e plaats 0% 4e plaats 67% 5e of 6e plaats 33% Ze grijpen nog naast play-off 1 0% Stem Je kan nog stemmen tot 16/02/2020 06:00.