Defour laat zich uit over een verlengd verblijf aan de Bosuil

Steven Defour kampt dit seizoen, net als doorheen zijn gehele carri猫re, met heel wat blessureleed bij Antwerp. Critici twijfelen of we ooit nog de beste Defour zullen terugzien.

In Het Laatste Nieuws uit de middenvelder zijn frustratie omtrent de talrijke blessures in zijn spelersloopbaan. De ex-speler van Standard en Anderlecht meent nu opnieuw topfit te zijn, maar wedstrijdritme te missen.

Einde contract

Defour hoopt die in de komende weken en maanden op te doen om zo de directie van Antwerp te overtuigen, zijn contract loopt immers af op het einde van het seizoen: "Het liefst blijf ik bij Antwerp. Maar als ik niet speel... Naar het buitenland ga ik niet meer - of het moet Dubai zijn, of zo."