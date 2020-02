Ex-international laat zich uit over nieuwe flankverdedigers Anderlecht: "Interesse van PSV" en "Hij is een beetje zoals Alexander-Arnold van Liverpool"

Anderlecht zocht en vond versterking op de flanken in de wintermercato. Zowel Michael Murillo als Kamar Lawrence werden weggeplukt bij de NY Red Bulls. Bobby Warschaw, ex-international van de VS, laat zich in La Dernière Heure uit over beide aanwinsten.

Murillo werd door Vercauteren na Nieuwjaar meteen in de basis gedropt bij Anderlecht en laat vooralsnog een prima indruk na. Warschaw is niet verrast: "Murillo is een moderne flankverdediger en heeft voetballend veel kwaliteiten." "Hij werd meermaals aan andere ploegen gekoppeld, zoals aan PSV, maar het ging niet door en dat zorgde toch voor een mentale dreun bij de speler. Nadien was hij minder geconcentreerd in de kleedkamer en Murillo werd vorig jaar zelfs even op de bank gezet." Alexander-Arnold Ook van Lawrencre, die pas deze week op Neerpede neerstreek en donderdag werd voorgesteld, verwacht Warschaw veel: "Lawrence is een ander type en hij zet een ploeg meer onder druk. Lawrence heeft ook een zeer directe voorzet en probeert vaak de bal achter de rug van de verdediging te leggen. Een beetje zoals Trent Alexander-Arnold van Liverpool."





