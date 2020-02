Jordan springt in de bres voor zijn oudere broer: "Bij elke concurrent hebben ze hem begraven"

Broederliefde. Dat is bij de Lukaku's zeker van toepassing. Jordan Lukaku liet merken dat hij niet was opgezet met de manier waarom zijn oudere broer als Rode Duivel behandeld werd.

Jordan Lukaku liet in een interview met Eleven Sports optekenen dat hij vond dat zijn broer Romelu te vaak werd afgemaakt door de pers. "Bij elke concurrent die hij had bij de Rode Duivels. Drie keer dus", zei de een jaar jongere broer van Romelu Lukaku.

Eerst in de kwalificatiecampagne tichting het WK 2014. "Toen Benteke zich had geblesseerd moest Romelu starten tegen Kroatië. 'Oh nee, we moeten toch niet met Lukaku spelen' (zet stemmetje op). Hij scoort twee keer en België is gekwalificeerd", aldus Jordan Lukaku.

Origi en Batshuayi

Ook bij Origi en Batshuayi kwam Lukaku onder vuur te liggen. "'Ik denk dat we onze nieuwe spits voor de komende tien jaar hebben gevonden', klonk het toen Romelu slecht aan het WK startte en Origi zijn opwachting maakte. Maar wie scoorde en gaf de assist tijdens de match tegen de VS, de belangrijkste match", verwees hij naar zijn broer.

"En toen kwam Michy. Ik hou van hem, maar niet zoals van Romelu. De pers strooide met complimentjes over zijn speelstijl. Maar waar draait het om? Goals! Nee, plots moest een aanvaller ook uitpakken met technische hoogstandjes. Alleen Romelu wordt begraven als er concurrentie is. Anderen niet", wond hij zich op.